Министр Самир: в Египте будут выпускать до 70 тысяч автомобилей Lada ежегодно

В Египте решили наладить выпуск автомобилей Lada со следующего года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на египетского министра торговли и промышленности Ахмеда Самира. Он напомнил, что недавно российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" подписал соглашение с GV Investments, которая получила разрешение собирать Lada в Египте. "Компания занимается строительством в городе Тарбул завода по сбору автомобилей площадью 200 тыс. квадратных метров. Ожидается, что новый завод станет одним из крупнейших по сборке автомобилей в Египте, его производственная мощь составит 50-70 тыс. автомобилей в год", - рассказал министр. До этого "АвтоВАЗ" заявил, что не отменил планы по продаже автомобилей Lada в Иране в этом году. "Мы не меняем [свои планы], потому что любые обострения проходят. Инфраструктура для продаж [в Иране] уже готова. Поставки и продажи мы начнем в течение этого года", — сказали в компании. О том, что российский концерн "АвтоВАЗ" начал переговоры о выпуске автомобилей Lada в Иране, стало известно в декабре прошлого года. Отмечалось, что стратегия компании может предполагать как вариант со сборкой машин, так и без нее.

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