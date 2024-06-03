Эксперты объяснили, есть ли штрафы за отсутствие аптечек в машине

Минздрав представил новый перечень предметов, которые обязательно должны быть в автомобильных аптечках. Согласно приказу ведомства, с 1 сентября 2024 года все поступающие в продажу наборы должны включать новую номенклатуру. В перечень в числе прочего вошли медицинские маски и перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания, кровоостанавливающий жгут, бинты, и салфетки, изотермическое спасательное одеяло, ножницы и другое. До с 1 сентября 2023 года автомобилистов могли оштрафовать за отсутствие аптечки на 500 рублей. Сейчас такое наказание отменено. Об этом в беседе с Авторадио напомнил адвокат Сергей Радько:

«Ранее действовали правила дорожного движения, которые относили к неисправностям, при которых запрещается эксплуатация, отсутствие аптечки и огнетушителя. Сейчас такой оговорки нет, поэтому отсутствие этих предметов не является нарушением, а потому никакого наказания за это быть не может. Но продавцы, конечно, будут стараться заставить нас всех купить эти аптечки, наверняка там будут какие-нибудь красивые таблички, что аптечка новая, соответствует новым требованиям, новому приказу и так далее. Да, она будет соответствовать новому приказу и новым требованиям, но она по-прежнему не является обязательной, поэтому нет необходимости бежать её покупать. Другое дело, что аптечку, конечно, всегда нужно иметь, потому что на дороге бывает всякое, и чем больше медикаментов есть у водителей, тем вероятнее оказать помощь пострадавшим».



Эксперт также добавил, что наличие в машине огнетушителя хоть и необязательно, но крайне желательно. Причем он должен быть не порошковый, а пенный. Хранить его нужно в доступном месте, проверить, чтобы огнетушитель был исправен.