Названы сроки возобновления производства Lada Granta Cross

Серийная сборка бюджетных универсалов будет перезапущена на тольяттинском заводе АвтоВАЗ с 10 июня 2024 года. Это следует из производственного плана предприятия. На сегодняшний день с конвейеров завода сходят исключительно хэтчбеки, а выпуск универсалов остановился в апреле, когда было произведено 900 машин в исполнении Quest.

По предварительным данным, производитель будет собирать кросс-универсалы в шести комплектациях и пяти цветах: белом, чёрном, а также серебристом, тёмно-сером и золотисто-коричневом металликах.

Сроки появления универсалов Lada Granta Cross на российском рынке пока не раскрываются.

В конце мая АвтоВАЗ объявил дату премьеры Lada Iskra. Волжский автозавод намерен представить новое семейство бюджетных автомобилей на Петербургском международном экономическом форуме, который будет проходить в северной столице с 5 по 8 июня 2024 года. Сообщается, что официальный дебют новинки состоится в первый день работы мероприятия.

Ранее глава автогиганта рассказал, сколько машин собрано в 2024 году. С января по апрель с конвейеров Волжского автозавода сошло более 160 тысяч автомобилей, что на 66% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщил президент отечественного автогиганта Максим Соколов во время выступления в Совете Федераций.

Тем временем производитель снизил план продаж Lada Largus на ближайшие полтора года. Вице-президент автогиганта по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин заявил журналистам, что «реалистичным сценарием» на 2024 год считается сбыт 40 тысяч машин. В 2025 году завод в Ижевске готов выпустить 90 тысяч «Ларгусов», а при необходимости скорректировать план и вверх, и вниз. Однако оба показатели достижимы только при ритмичном графике производства.