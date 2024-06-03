Бывший SsangYong будет производить автомобили в Иране

Телеграм-канал «Автопоток» пишет о локализации производства автомобилей KGM (новое название корейского SsangYong) в Иране. На одном из местных заводов наладят выпуск кроссоверов Torres — их будет собирать крупноузловым методом компания Nora Motor. А так как Иран относится к числу дружественных стран и уже давно собирается привезти свои машины в Россию, не исключено, что таким образом SsangYong сможет вернуться на наш рынок.

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Спасенный от банкротства SsangYong, переименованный в 2023 году в KGM, активно осваивает новые рынки. Бренд уже представлен в Великобритании, где продает упомянутый кроссовер Torres и его электрическую версию Torres EVX, компактный Tivoli, а также Korando, Rexton и пикап Musso. Теперь корейский KGM запустит «отверточное» производство из привозных машинокомплектов в подсанкционном Иране.

На иранском рынке предложат бензиновую версию Torres. Это кроссовер длиной 4,6 метра (примерно как Skoda Kodiaq), в основе которого лежит платформа с поперечным расположением двигателя. У него передняя подвеска типа McPherson и многорычажка сзади. Под капотом — бензиновая «турбочетверка» объемом 1,5 литра мощностью 170 лошадиных сил, которая работает в связке с шестиступенчатым автоматом Aisin. В Великобритании цены на эту модель начинаются от 35 тысяч фунтов стерлингов (четыре миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).

Что же касается России, то некогда марка SsangYong была популярна на нашем рынке, но продажи свернули. Последние два года автомобили штучно привозят в страну параллельными путями, в частности, на классифайдах доступен пикап SsangYong Rexton Sports (пять миллионов рублей) и все тот же Torres (2,8−3,5 миллиона рублей).

А буквально на днях появилась информация, что графическое изображение логотипа KGM появилось в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Заявка подана от лица компании KG Mobility по одному классу товаров и услуг — легковые автомобили и запчасти. При этом в самой корейской компании официально не объявляли о планах вернуться на российский рынок.