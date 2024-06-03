АвтоВАЗ отчитался о продажах за май: Lada Vesta установила исторический рекорд

Компания АвтоВАЗ объявила, что по итогам мая 2024 года продажи коммерческих и пассажирских автомобилей Lada в России составили 40 813 единиц, что на 70,7% выше, чем в мае 2023 года. Всего за пять месяцев официальными дилерами бренда реализовано 177 927 автомобилей. Рост продаж составил 53,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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Свой рекорд продаж обновила Lada Vesta: в течение мая было продано 15 009 автомобилей, что является самым высоким результатом в истории этой модели. Всего за пять месяцев реализовано 51 768 Vesta нового поколения.

В прошлом месяце продано 18 023 Lada Granta (+5,8% к маю прошлого года). Всего за пять месяцев реализовано 82 219 Lada Granta, что на 1,1% выше результата периода с января по май 2023 года.

Niva Legend разошлась тиражом в 3261 автомобиль, что на 10,7% выше, чем в мае 2023 года. За пять месяцев реализовано 19 870 классических внедорожников (+43,2% к аналогичному периоду 2023 года).

Количество проданных в мае 2024 года Niva Travel выросло на 14,2% по сравнению с маем 2023 года и составило 3 919 внедорожников (за пять месяцев - 21 372 единицы (+20,2%).

Ранее "РГ" сообщала, что Lada Granta к концу этого года получит системы климат и круиз-контроля.