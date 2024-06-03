АвтоВАЗ отчитался о продажах за май: Lada Vesta установила исторический рекорд

Компания АвтоВАЗ продала рекордное количество автомобилей Lada Vesta в мае 2024 года. Так, российскому производителю за минувший месяц удалось продать 15 009 автомобилей Lada Vesta. Таким образом, удалось установить исторический рекорд продаж этой модели.

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С начала года в России всего было продано 51 768 автомобиль Lada Vesta. Согласно отчету АвтоВАЗа в мае 2024 года продажи автомобилей Lada выросли на 70,7% в сравнении с маем 2023 года. Майские продажи всех моделей Lada составили 40 813 штук. За пять месяцев 2024 года удалось реализовать 177 927 автомобилей Lada, что на 53,7% больше аналогичного периода прошлого года.