Электрокары Evolute оказались более российскими, чем «Буханка»

На текущий момент наибольшим уровенем локализации отличаются электроседан i-Pro и электрокроссовер i-Joy: обе эти модели заработали 2259 баллов по специальной методике Минпромторга. Для сравнения, уазовская «Буханка» заслужила только 2035 баллов. То есть получается, что российских деталей УАЗ применяет даже меньше.

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Ранее стало известно, что Минпромторг планирует скорректировать механизм стимулирования спроса на батарейные автомобили, которые собираются на территории России. Сейчас субсидия распространяется на все без исключения машина местного происхождения.

В будущем, чтобы получить поддержку, производитель должен будет показать высокий уровень локализации. Однако, как рассказали редакции Quto представители компании «Моторинвест», для активного внедрения отечественных комплектующих есть множество препятствий.

«На сегодняшний день особенность локализации электрокаров заключается не столько в переходе на полный цикл производства, сколько в инвестиции и разработке наукоемких и при этом ключевых комплектующих для транспорта на электротяге», — отмечают представители «Моторинвеста».

Речь идет про тяговые батареи, блоки управления, понижающие редукторы и многое другое: «Следовательно, для разработки и производства подобных компонентов требуется больше времени и трудозатрат, чем, к примеру, наладить штамповку, сварку и окраску».

Кстати, российских таксистов хотят принудительно пересадить на электрокары. Такое предложение высказал генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.