Мой кроссовер — моя крепость: представлен серийный бронированный DS 7 Vauban

Бронированная версия французского кроссовера названа в честь фортификационных сооружений (фортов и крепостей) XVII века, строительство которых курировал французский военный инженер, маркиз Себастьен Ле Претр де Вобан.

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Версия Vauban кроссовера DS 7 была анонсирована осенью прошлого года, она сделана по мотивам удлинённого президентского бронированного кроссовера DS 7 Elysee, на котором ездит Эмманюэль Макрон. В конце прошлой недели пресс-служба корпорации Stellantis, которой принадлежит марка DS, опубликовала фотографии серийного DS 7 Vauban и сообщила, что в продажу он поступит этим летом — сертификация запланирована на июнь, для управления бронированным кроссовером достаточно обычных прав категории В.

Версия Vauban сделана на базе стандартного plug-in гибридного кроссовера DS 7 E-Tense 4x4 300 и имеет сравнительно невысокий уровень защиты VPAM 4, то есть способна противостоять только лёгкому стрелковому оружию. Тем не менее даже такая степень защиты утяжелила кроссовера на 164 кг, время разгона до 100 км/ч увеличилось с 5,9 до 6,1 с, но разработчики уверяют, что тормозной путь не увеличился, манёвренность и плавность хода остались на уровне стандартного DS 7 E-Tense 4x4 300.

Разработана версия Vauban в сотрудничестве с немецкой специализированной компанией WELP Group, собирать её будут в ручном режиме на заводе французского филиала WELP France в коммуне Эримонкур, расположенной недалеко от границы с Германией и Швейцарией. Сам DS 7 производится во французском Мюлузе.

Внешне DS 7 Vauban практически не отличается от обычного DS 7 E-Tense 4x4 300, защищённый кроссовер выдают лишь толстые рамки стёкол. В салоне появились дополнительные элементы управления, их количество зависит от выбранных заказчиком опций: предлагаются автоматическая система пожаротушения, замкнутая система вентиляции, система спецсвязи, спецсигналы, сирена, флагштоки, дополнительные USB-порты и многое другое. Подголовники бронированного кроссовера украшены изображением крепостной башни.

Силовая установка у версии Vauban стандартная — такая же, как у DS 7 E-Tense 4x4: она состоит из 1,6-литрового бензинового турбомотора, 8-ступенчатой АКП и двух электромоторов (один встроен в АКП, второй вращает задние колёса), максимальная совокупная отдала — 300 л.с. и 520 Нм. На электротяге стандартный кроссовер с полностью заряженной батареей ёмкостью 14,2 кВт·ч может проехать 63 км, у бронированного DS 7 Vauban, очевидно, запас хода будет поменьше.

Стоит DS 7 Vauban от 165 000 евро. Для сравнения скажем, что стандартный DS 7 E-Tense 4x4 стоит в Германии от 55 690 евро.