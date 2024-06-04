Стартовал выпуск Lada Niva Travel c новой мультимедийной системой

АвтоВАЗ объявил, что стартует производство Lada Niva Travel с новой мультимедийной системой. EnjoY Pro обладает расширенным функционалом и интегрированными сервисами "Яндекса".

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Уточняется, что мультимедиа базируется на операционной системе Android, обеспечивая обновление ПО "по воздуху" без необходимости в подключении дополнительной периферии.

EnjoY Pro уже успешно применяется на Lada Vesta и Lada Granta. Рекомендованные розничные цены на Niva Travel с новой системой, а также информация о сроках начала продаж будут опубликованы позднее.

В прошлом месяце Niva Travel разошлась тиражом 3 919 штук (+14,2%). Рекомендованная розничная цена модели - от 1 198 900 до 1 481 900 рублей.

Накануне стало известно, что Lada Granta к концу этого года получит системы климат и круиз-контроля. А уже завтра АвтоВАЗ представит совершенно новую модель - Lada Iskra.