Lada Vesta почти догнала по продажам «Гранту»

По итогам последнего месяца весны дилерами Lada было продано 15 009 автомобилей из семейства Vesta, что, как отмечает пресс-служба российского автопроизводителя, является историческим рекордом для этой модели. Всего за 5 месяцев продано 51 768 рестайлинговых «Вест».

Для сравнения, в мае было продано 18 023 представителей семейства Lada Granta. То есть Vesta почти догнала по продажам свою младшую сестру, которая продолжает носить статус бестселлера российского рынка.

Впрочем, в следующие меясцы продажи «Гранты» могут заметно подрасти, так как 10 июня 2024 года на тольяттинском заводе будет перезапущена серийная сборка популярных бюджетных универсалов Lada Granta Cross.

Что касается общих итогов, то за май 2024 года продажи коммерческих и пассажирских автомобилей Lada на территории России составили 40 813 единиц, что сразу на 70,7% лучше прошлогоднего показателя.

Если считать результат первых пяти месяцев, то силами официальных дилеров российской марки было реализовано 177 927 автомобилей. Таким образом, рост продаж тольяттинских машин составил 53,7%.

Кстати, во второй половине 2024 года на семейство Lada Vesta начнут устанавливать систему стабилизации ESP, а также датчики дождя и света. Перечень оборудования семейства Granta будет расширен за счёт климат- и круиз-контроля.