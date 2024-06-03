Volkswagen представил хотхэтч Golf GTI Clubsport

Volkswagen показал новый GTI Clubsport, основанный на обновленном GTI. Более мощная версия получила другой передний бампер и массивный задний спойлер. Автомобиль также оснащен более крупными 18-дюймовыми колесами в стиле Quadrifoglio, которые можно заменить на опционные 19-дюймовые колеса.

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Разрыв в мощности между GTI и GTI Clubsport сократился с выпуском моделей Mk8.5. В то время как стандартный GTI получил дополнительные 20 лошадиных сил (261 л.с.), Clubsport по-прежнему выдает 296 л.с. Оставшаяся разница в 35 л.с. по-прежнему актуальна, плюс у более горячей версии есть преимущество в 30 Нм крутящего момента (295 Нм).

Как и его предшественник, обновленный Golf GTI Clubsport поставляется исключительно с семиступенчатой ​​автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Обычный GTI получит ту же коробку передач DSG в качестве альтернативы, а вот «механики» больше не будет.

В то время как GTI требуется 5,9 секунды, чтобы разогнаться до 100 км/ч, Clubsport справляется с этой задачей за 5,6 секунды. Максимальная скорость у обоих ограничена на отметке 250 км/ч, но Clubsport можно заказать с опционным пакетом, который увеличивает максимальную скорость до 270 км/ч.

Этот пакет также поставляется с более мощным выхлопом Akrapovic. Clubsport оснащён более мощными тормозами и получает особый спортивный режим вождения. Обе модели в стандартной комплектации оснащены дифференциалом повышенного трения и прогрессивным рулевым управлением, а также опциональной адаптивной системой динамического управления шасси (DCC).

Внутри динамичный дуэт имеет увеличенный 12,9-дюймовый сенсорный экран для новой улучшенной информационно-развлекательной системой. На рулевом колесе вместо сенсорных используются обычные кнопки.

Новый Clubsport дебютирует на этой неделе на «24 часах Нюрбургринга», а в продажу в Европе поступит позднее в этом году.