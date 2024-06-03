"Автотор" запатентовал новый автомобильный бренд Ambervan

Калининградский завод «Автотор» запатентовал логотип и эмблему для нового автомобильного бренда Ambervan, сообщает Telegram-канал «Автопоток».

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Логотип представляет собой переплетенные латинские литеры A и V, также запатентовано написание названия новой марки латиницей и кириллицей — Ambervan и «Амбервен» соответственно. При этом «Автотор» пока официально не объявлял о выводе на рынок этой марки.

«Автопоток» предполагает, что под новым брендом в Калининграде могут наладить выпуск легких коммерческих автомобилей с полукапотной компоновкой, которые есть в продуктовом портфеле партнера «Автотора», компании JMC.

До этого «Автотор» наладил в Калининграде сборку легковых автомобилей под маркой «Амберавто», а в апреле 2024 года приостановил ее.