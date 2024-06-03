Опубликованы снимки «зеркальной» Tesla Cybertruck

Один из владельцев Tesla Cybertruck сделал все поверхности своего электромобиля зеркальными. Об этом сообщает «Авто Mail.ru».

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Для этого обладатель машины прибегнул к полировке нержавеющей стали. Портал обращает внимание на то, что данный процесс является очень сложным. Как отмечается, полировка выполняется с использованием специальных инструментов. Справиться с такой задачей удастся лишь профессионалу, говорится в статье. На фотографиях видно, как зеркальная отделка ярко блестит на солнце.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) сообщило, что компания Tesla отзовет 125 227 автомобилей в США по причине неисправностей в системе предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности. Причиной отзыва Model S 2012-2024 годов выпуска, Model X 2015-2024 годов выпуска, Model 3 2017-2023 годов выпуска и Model Y 2020-2023 годов выпуска стал сбой в системе предупреждения о непристегнутом ремне безопасности.

Также ранее сообщалось, что электромобиль Tesla, получивший обновленную прошивку V12.3.6 автопилота Full Self-Driving, действует не по правилам. Машина объезжает пробку по правой полосе и вклинивается в левый ряд через сплошную линию.