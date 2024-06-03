ООО "Тойота мотор" отзывает 3 864 автомобиля, реализованных в период с 30 сентября 2021 года по настоящее время. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

"Отзыву подлежат 3 864 автомобиля Toyota LC 300, LX 500D, LX 600, реализованных в период с 30 сентября 2021 года по настоящее время с VIN-кодами согласно приложению", - говорится в сообщении.

Транспортные средства отзываются, поскольку существует вероятность того, что из-за особенностей конструкции определенного диска тормозной муфты, когда трансмиссия переключается в нейтральное положение и снимается давление с поршня сцепления, диски тормозной муфты не сразу отсоединяются от пластин, позволяя части мощности двигателя продолжать передаваться на колеса.

Все владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут проинформированы о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения необходимых работ.

Кроме того, владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить на сайте Росстандарта, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код своего автомобиля с перечнем, попадающих под отзывную программу. Работы будут проводиться бесплатно, сказано в сообщении.