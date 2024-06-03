Водителей предупредили о крупном неочевидном штрафе

Водителю, сбившему животное на дороге, по закону обязаны выписать штраф. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на автоюриста Льва Воропаева.

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Собеседник пояснил, что пострадавшее в ДТП дикое животное - ущерб государству. И его нужно обязательно компенсировать, отметил эксперт.

«Размер таксы рознится в зависимости от вида животного, условий при которых произошло столкновение. Сумма колеблется от 100 рублей до 180 тысяч, а в случае, если погибший зверь занесен в Красную книгу, сумма приумножается в 5-7 раз», - отметил Воропаев.

Ранее столичная Госавтоинспекция сообщила, что в Москве наблюдается снижение числа дорожных аварий и пострадавших в них граждан. Отмечалось, что за январь-апрель текущего года количество ДТП в Москве сократилось на 3,9%. Также специалисты указали на снижение числа погибших и раненых людей на 3,5% и 4,6% соответственно.

Также ранее портал Njcar.ru со ссылкой на представителя ГИБДД сообщил, что у водителя могут отобрать права за попытку скрыть номер автомобиля от камер наблюдения.