Минздрав утвердил новый состав автомобильной аптечки

Отныне в ней должно быть изотермическое одеяло для переохлаждения или перегрева, второе устройство для проведения искусственного дыхания «рот в рот», блокнот формата не менее А7, маркер либо карандаш. Требования начнут действовать с 1 сентября 2024 года, но старыми аптечками можно пользоваться до 1 сентября 2027-го.

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Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило новый перечь содержимого автомобильной аптечки. Приказ № 260н вступит в силу 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030-го, причем старые аптечки никто менять не заставляет. Ими можно пользоваться до истечения срока годности входящих в состав медицинских изделий — но не позднее чем до 1 сентября 2027 года.

Согласно документу, аптечка нового образа должна включать: две маски медицинские, две пары перчаток, два устройства для проведения искусственного дыхания, кровоостанавливающий жгут, шесть марлевых бинтов разных размеров, две упаковки стерильных салфеток, лейкопластырь, изотермическое одеяло 160×200 сантиметров, ножницы, блокнот, а также маркер (черный либо синий) или карандаш.

Аптечку необходимо комплектовать медицинскими изделиями, зарегистрированными в соответствии с Правилами регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. Nº 46 или Правилами государственной регистрации медицинских изделий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. Nº 1416.