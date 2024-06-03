Кроссовер Haval M6 теперь стоит как универсал Lada Vesta SW Cross

Минимальная цена вседорожника со 143-сильным полуторалитровым турбомотором и механической коробкой составляет 2 179 000 ₽. Однако, как выяснила редакция Quto, дилеры готовы отдавать машины дешевле: на экземпляры 2023 года действует утверждённый представительством дисконт 200 000 ₽, а на автомобили этого года — 100 000 ₽.

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Таким образом, «поднебесный» кроссовер сейчас реально приобрести по цене хорошо упакованной Lada Vesta SW Cross. Например, в топовой комплектации Techno'24 тольяттинский универсал со 106-сильным мотором и механической коробкой предлагается по цене от 1 940 900 ₽.

Напомним, что Haval M6 — это крупный кроссовер длиной 4664 мм (по формату модель напоминает хорошо знакомый россиянам Mitsubishi Outlander). Отдельно отмечается, что основные элементы кузова оцинкованы, а его нижняя часть обработана специальным антикоррозийным покрытием.

В единственной комплектации есть фронтальные подушки безопасности, система стабилизации, климат-контроль, камера заднего вида, задний парктроник, круиз-контроль, бесключевой доступ и полностью светодиодную оптика. Тачскрин медиасистемы имеет диагональ 10,25 дюйма.

Между тем, дилерскую сеть «Хавейла» разделят на автосалоны Haval Pro и Haval City. Редакция Quto выяснила, чем они будут отличаться.