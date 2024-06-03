У Lada Vesta обнаружился дефект в мультимедиа

Покупатели отечественного флагманского семейства столкнулись с проблемой самопроизвольного переключения радиостанций. Причём некорректно работает система исключительно на машинах с мультимедийным комплексом EnjoY Pro.

В пресс-службе АвтоВАЗа отметили, что знают о проблеме и специалисты компании ищут пути решения.

«Решение самопроизвольного переключения радиостанций находиться в проработке, способы и методы устранения будут направлены официальным дилерам LADA. К сожалению, сроки на данный момент не определены. Приносим извинения за доставленные неудобства», — пояснил производитель.

Сами автомобилисты предполагают, что дефект может быть связан с системой AF (Alternative Frequencies), которую нельзя отключить принудительно. Сама технология позволяет автоматически переключаться на альтернативную частоту при ухудшении сигнала.

Ранее стало известно, что продажи автомобилей Lada Vesta установили исторический рекорд. По итогам последнего месяца весны дилерами Lada было продано 15 009 автомобилей из семейства Vesta, что, как отмечает пресс-служба российского автопроизводителя, является историческим рекордом для этой модели. Всего за 5 месяцев продано 51 768 рестайлинговых «Вест».

Помимо этого, глава АвтоВАЗа рассказал о возвращении на Lada важных опций. Волжский автозавод продолжает работу по возвращению на отечественные автомобили систем безопасности и опций комфорта. Так, во второй половине 2024 года на семейство Lada Vesta начнут устанавливать систему стабилизации ESP, а также датчики дождя и света. Кроме того, перечень оборудования семейства Granta будет расширен за счёт климат- и круиз-контроля.