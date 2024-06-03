Brabus выпустил скоростной джетборд

Компания Brabus выпустила электрический серфборд. Всего планируется продать 77 экземпляров Brabus x Awake Shadow, каждый стоимостью почти 20 тысяч евро. Вместе с доской покупатель получит кучу фирменных аксессуаров — от зарядного устройства до сумки-чехла, — а также сможет опробовать специальные настройки электрического привода, активировать которые можно через мобильное приложение.

© Motor.ru

Ателье Brabus и шведская Awake выпустили скоростной джетборд Brabus x Awake Shadow стоимостью 19 900 евро, или 1,9 миллиона рублей. Доска имеет традиционную для Awake композитную конструкцию и оснащена мощным электромотором. В специальном режиме Brabus, который активируется через приложение на смартфоне, джетборд становится на 20 процентов быстрее и обеспечивает самый высокий крутящий момент среди всех досок подобного типа.

При выборе «агрессивного» профиля разгон с нуля до 50 километров в час займет всего три секунду, а максималка превысит 55 километров. Доска выполнена в брабусовской черно-красной цветовой гамме, у неё дэка с нескользящим покрытие и «плавники»-стабилизаторы, выполненные, разумеется, из углепластика.

Бонусом к джетборду идут фирменное зарядное устройство, страховочный поводок, который отключает мотор при падении, ножные петли и сумка-чехол на колесиках. Тираж Brabus x Awake Shadow — 77 экземпляров.

© Brabus

© Brabus

© Brabus

© Brabus

Последние несколько лет Brabus буквально фонтанирует новинками. В феврале компания показала 1000-сильный Brabus Rocket 1000, построенный на базе лифтбека Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance. Летом прошлого года — купе Rocket R, созданное из Porsche 911 Turbo S. Ещё раньше дебютировал нейкед 1300 R Edition 23, представляющий собой перелицованный KTM 1290 Super Duke R EVO.