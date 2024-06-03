Уточнены сроки появления у Lada Granta двух долгожданных опций

Глава АвтоВАЗа назвал сроки появления климат-контроля на Lada Granta. По словам Максима Соколова, которые приводит журнал Росконгресса к ПМЭФ-2024, две популярные опции вновь появятся в списке оснащения Гранты в конце 2024 года — это климат-контроль и круиз-контроль. Вместе с тем Соколов пообещал вернуть в список оснащения Lada Vesta датчики дождя и света, а также систему стабилизации (ESP). Это произойдет уже в третьем квартале текущего года.

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Днем ранее стало известно, что партия Lada Granta в самой дорогой комплектации Luxury с климат-контролем и продвинутой мультимедийной системой уже собрана — так утверждали инсайдеры. Они заявляли, что такие машины якобы пойдут в серию уже этим летом, причем покупатели смогут выбирать любой тип кузова. Из слов Максима Соколова же следует, что купить Гранту с климат-контролем можно будет только в конце года.

До тех пор ни климат-контроль, ни круиз-контроль не будут доступен ни в одной комплектации Granta. А вот интформационно-развлекательная система EnjoY Pro с семидюймовым тачскрином уже по умолчанию устанавливается на лифтбек в специальной версии #Club`24.

Стоит отметить, что АвтоВАЗ потихоньку расширяет список доступных для Гранты опций. Так, например, весной в оснащение топовой Lada Granta Cross вернули задние парктроники и центральный замок, вместе с тем цена модели увеличилась до 1 110 900 рублей. Самой же дорогой Грантой в линейке остается двухпедальный лифтбек: ему положен автомат Jatco, и купить такую машину можно за 1 299 000 рублей.

Что же касается Vesta и ESP, то поставщиком электронных блоков для АвтоВАЗа выступает НПП «Итэлма» из Костромы. Ранее предполагалось, что поставки организуют уже в начале 2024 года, но сроки сдвинулись на третий квартал этого года — то есть на июль-сентябрь.