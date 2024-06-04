Российских таксистов предложили принудительно пересадить на электрокары

На выездных парламентских слушаниях Совета Федерации, которые состоялись в городе Тольятти, приняли участие представители федеральных министерств, региональных правительств и крупнейших российских предприятий автопрома. Темой мероприятия стала локализация автомобилей и конкурентоспособность отрасли.

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Чтобы удешевить выпуск отечественных автомобилей и, в частности, электромобилей, нужна единая платформа, считает господин Когогин. Такая сейчас разрабатывается командой стартапа «Кама», а выпускать батарейные машины «Атом» планируется на столичном заводе «Москвич».

Глава грузового автогиганта посетовал, что разработка новинки дорого обходится частным инвесторам. По оценкам Когогина, создание электрической платформы стоит около 2 млрд евро. Вложения такого уровня будет трудно осилить без поддержки со стороны государства.

При этом обеспечить гарантированный спрос на российские электрокары могло бы введение госрегулирования рынка пассажирских перевозок. Как считает гендиректор ПАО «КАМАЗ», в парках операторов такси должно быть 10-20% электрокаров, и этот процент стоит закрепить законодательно.

Кстати, омпания «Кама», занимающаяся разработкой и выпуском российского электромобиля «Атом», утвердила окончательный вариант внешности новинки, которая должна увидеть свет через несколько месяцев.