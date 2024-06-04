Пару коллекционных Aston Martin продают в полтора раза дешевле начальной цены

Купе DBS GT Zagato и DB4 GT Zagato Continuation выпустили к 100-летнему юбилею ателье Zagato и продавали парами за шесть миллионов фунтов стерлингов. Российский дилер готовы был привезти машины за 762 миллиона рублей, но сейчас у коллекционеров есть возможность купить набор в полтора раза дешевле начальной цены.

© Motor.ru

Британский дилер автоэкзотики Nicholas Mee & Company выставил на продажу коллекционную пару DBZ Centenary Collection, выпущенную к 100-летию ателье Zagato. Комплект включает два автомобиля: Aston Martin DBS GT Zagato и DB4 GT Zagato Continuation. Всего таких наборов было 19. Стоили они по шесть миллионов фунтов стерлингов, и даже продавались в России — за 762 миллиона рублей.

© Nicholas Mee & Company

Роскошный Aston Martin DBS GT Zagato построен на базе DBS Superleggera. От исходника он отличается цельной углепластиковой крышей, «динамической» решеткой радиатора с подвижными «чешуйками» из анодированного металла и другими кузовными панелями. Под капотом — битурбодвигатель V12 5.2, мощность которого увеличена с 725 до 770 лошадиных сил.

© Nicholas Mee & Company

© Nicholas Mee & Company

© Nicholas Mee & Company

© Nicholas Mee & Company

Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation — это реплика одной из самых известных моделей британской марки. Двухдверка максимально приближена к оригиналу и оснащена рядной «шестеркой» 4.7 с двухискровым зажиганием и отдачей более чем 395 сил. У оригинала была «шестёрка» 3.7, и выдавала она 318 сил. Тяга на задние колеса идет через четырёхступенчатую «механику» и дифференциал повышенного трения.

© Nicholas Mee & Company

© Nicholas Mee & Company

© Nicholas Mee & Company

© Nicholas Mee & Company

Сегодня оба автомобиля, окрашенные в цвет Caribbean Pearl в сочетании с темно-синим салоном, оцениваются в 3 750 000 фунтов. Это в полтора раза меньше, чем просили за новые, хотя пробег, по словам продавца, у обоих купе чисто символический. В рублях по нынешнему курсу получается около 434 миллионов. Притом вторую такую пару найти в продаже будет очень сложно.