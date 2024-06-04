Золотой кирпич: уникальный удлиненный «гелик» от Mansory с 900-сильным V8

Германское тюнинг-ателье Mansory, кажется, уже сделало с внедорожником Mercedes-Benz G-класса всё, что можно, и что нельзя, но нет предела совершенству: представлен штучный проект Mansory P900 EWB Gold Edition, который можно назвать апофеозом тяжёлого люкса для тех, кто не имеет никаких ограничений ни в деньгах, ни во вкусе.

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Специалисты Mansory имеют богатый опыт изготовления авторских конверсий на базе Mercedes-Benz G-класса, три наиболее ярких примера — трёхдверный Mansory Gronos Coupe EVO C, приподнятый Mansory Gronos 4x4 с портальными мостами и шестиколёсный пикап Mansory Gronos 6x6. Представленный в минувшие выходные Mansory P900 EWB Gold Edition — это, вероятно, наиболее китчевая и роскошная из всех возможных конверсий на базе «гелика», она сделана в единственном экземпляре.

Напомним, что в марте этого года стоковый Mercedes-Benz G-Class пережил очередной рестайлинг и месяц спустя обзавёлся электрической версией G 580 with EQ Technology, но в основу проекта Mansory P900 EWB Gold Edition лёг ещё дорестайлинговый внедорожник в топовом исполнении Mercedes-AMG G 63 с 4,0-литровым бензиновым битурбомотором V8, максимальная отдача которого — 585 л.с. и 850 Нм. Mansory снимает с этого двигателя 900 л.с и 1200 Нм, благодаря чему время разгона до 100 км/ч сократилось с 4,5 до 3,3 с, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Главная «фишка» Mansory P900 EWB Gold Edition, впрочем, — не форсированный двигатель, а удлинённый на 20 см по сравнению со стоковой машиной кузов, окрашенный в золотой цвет. Вся прибавка пришлась на колёсную базу, чтобы можно было отодвинуть второй ряд кресел от первого и обеспечить там королевский комфорт на уровне представительских седанов.

Во втором ряду Mansory P900 EWB Gold Edition установлены два кресла повышенной комфортности, разделённые высокой тумбой-огранайзером с выдвижными столиками, подстаканниками и холодильником для напитков. Задние двери стали полностью прямоугольными, без скосов в районе колёсных арок, они открываются в противоположную передним сторону для удобства высадки-посадки, пороги снабжены выдвижными подножками. Ремни безопасности у кресел второго ряда закреплены на спинках, а не на кузовных стойках.

Салон, разумеется, заново обшит нежной перфорированной кожей и щедро декорирован карбоном с авторским рисунком плетения волокон. Копка запуска двигателя перенесена на потолок. Отделка потолка представляет собой массивное панно со множеством светодиодов, образующих светящуюся карту мира.

Внешний брутальный обвес золотого внедорожника нам хорошо знаком по другим конверсиям Mansory на базе Mercedes-AMG G 63, он делает кузов намного более широким. 24-дюймовые колёсные диски FD.15 окрашены в цвет кузова. Высокого спойлера в конце крыши и светодиодной «люстры» в её начале в данном случае нет, так как дизайнеры Mansory хотели придать этому штучному «гелику» эстетику золотого кирпича. Надо отдать должное — у них это получилось.

Стоимость Mansory P900 EWB Gold Edition не названа, но, полагаем, он обошёлся заказчику в семизначную сумму в евро.