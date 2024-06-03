В России откроют первый в стране всесезонный центр испытания шин
В России появится первый всесезонный центр испытания автомобильных покрышек. В настоящее время в стране работает три аккредитованных полигона. При этом не один из них не проводит круглогодичные тесты резины. В то же время, по данным пресс-службы Минпромторга, профильные компании все чаще нуждаются в профессиональных испытаниях шинной продукции.
Всесезонный центр испытания автомобильных покрышек могут открыть на базе ФГУП «НАМИ», который является одним из трех аккредитованных центров. Кроме того, официальные испытания шин проводит компания ООО «ШИЦ «Вершина» в Ярославле и научно-технический центр «КАМА» в Нижнекамске.
В настоящее время ни один из вышеперечисленных центров не проводит всесезонные испытания. При этом потребность профильных компаний в летних тестах на 2025 год превышает 3000 комплектов. По данным Минпромторга, с каждым годом количество шинной продукции, для которой необходимы профессиональные испытания, увеличивается на десять процентов.
В начале апреля в России резко вырос спрос на новые автомобильные покрышки. Несмотря на увеличение покупательской активности, стоимость резины тогда снизилась.