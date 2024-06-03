В России откроют первый в стране всесезонный центр испытания шин

В России появится первый всесезонный центр испытания автомобильных покрышек. В настоящее время в стране работает три аккредитованных полигона. При этом не один из них не проводит круглогодичные тесты резины. В то же время, по данным пресс-службы Минпромторга, профильные компании все чаще нуждаются в профессиональных испытаниях шинной продукции.

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Всесезонный центр испытания автомобильных покрышек могут открыть на базе ФГУП «НАМИ», который является одним из трех аккредитованных центров. Кроме того, официальные испытания шин проводит компания ООО «ШИЦ «Вершина» в Ярославле и научно-технический центр «КАМА» в Нижнекамске.

В настоящее время ни один из вышеперечисленных центров не проводит всесезонные испытания. При этом потребность профильных компаний в летних тестах на 2025 год превышает 3000 комплектов. По данным Минпромторга, с каждым годом количество шинной продукции, для которой необходимы профессиональные испытания, увеличивается на десять процентов.

В начале апреля в России резко вырос спрос на новые автомобильные покрышки. Несмотря на увеличение покупательской активности, стоимость резины тогда снизилась.