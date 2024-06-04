В России заметили самую быструю версию седана Exlantix

В России у дилерского центра обнаружили два электрических седана Exlantix ES. Об этом пишет Авто Mail.ru.

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По данным издания, один экземпляр модели использовали для сертификационных испытаний, а другой уже прошел регистрацию в ГАИ. Ожидается, что скоро станет известно о продажах новинки в РФ. На рынке автомобиль будет представлен в самой быстрой версии. Новинка получила два электромотора на 480 л.с., полный привод и батарею на 82 кВт∙ч с запасом хода в 530 км.

Отмечается, что у одного из замеченных автомобилей все еще стоит шильдик Exeed.

На российском рынке Chery предлагает автомобили под брендами Chery, Exeed и Omoda. В ноябре 2023 года Chery объявило о намерении создать в России суббренд Chery NEV для гибридов и электромобилей. Впоследствии он был переименован в Chery Tiggo. Принадлежащий Chery бренд Exeed также объявил о намерении продавать в России автомобили под суббрендом Exlantix.