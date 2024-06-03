Электрокар «Амберавто» от «Автотора» теперь можно купить в России: известны цены
В России начали продавать «Амберавто» от «Автотора»: сколько стоит российский электрокар. В Москве за 3 399 000 рублей продают электроседан «Амберавто А5», который собирают на заводе «Автотор». Калининградское предприятие официально не объявляло о старте продаж батарейной модели. Вероятно, представленный электромобиль относится к пилотной партии машин, которую собрали в конце прошлого года. Примечательно, что благодаря объявлению на классифайде можно впервые взглянуть на интерьер модели.
Ранее «Автотор» не публиковал «живые» фотографии салона «Амберавто А5». Судя по снимкам, электроседан оборудован сдвоенным экраном мультимедийной системы и цифровой приборной панели, двухспицевым усеченным рулем, массивным центральным тоннелем, а также нестандартным селектором переключения передач и беспроводной зарядкой.
На кузове электрокара установлены логотипы «Амберавто». При этом на рулевом колесе все еще находится оригинальная эмблема китайской компании JMEV. В движение модель приводит 160-сильный электромотор. Запас хода машины составляет 450 километров.
В объявлении указано, что на электрокар имеется ПТС. Скорее всего, седан из пилотной партии привезли в Москву из Калининградской области. Стать первым в стране обладателем «Амберавто А5» можно за 3 399 000 рублей.
В конце февраля стало известно, что стоимость первого электрокара от «Автотора» превысит три миллиона рублей. Кроме того, батарейный седан планировали выдавать по подписке.