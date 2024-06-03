Электрокар «Амберавто» от «Автотора» теперь можно купить в России: известны цены

В России начали продавать «Амберавто» от «Автотора»: сколько стоит российский электрокар. В Москве за 3 399 000 рублей продают электроседан «Амберавто А5», который собирают на заводе «Автотор». Калининградское предприятие официально не объявляло о старте продаж батарейной модели. Вероятно, представленный электромобиль относится к пилотной партии машин, которую собрали в конце прошлого года. Примечательно, что благодаря объявлению на классифайде можно впервые взглянуть на интерьер модели.

© Motor.ru

Ранее «Автотор» не публиковал «живые» фотографии салона «Амберавто А5». Судя по снимкам, электроседан оборудован сдвоенным экраном мультимедийной системы и цифровой приборной панели, двухспицевым усеченным рулем, массивным центральным тоннелем, а также нестандартным селектором переключения передач и беспроводной зарядкой.

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

На кузове электрокара установлены логотипы «Амберавто». При этом на рулевом колесе все еще находится оригинальная эмблема китайской компании JMEV. В движение модель приводит 160-сильный электромотор. Запас хода машины составляет 450 километров.

В объявлении указано, что на электрокар имеется ПТС. Скорее всего, седан из пилотной партии привезли в Москву из Калининградской области. Стать первым в стране обладателем «Амберавто А5» можно за 3 399 000 рублей.

В конце февраля стало известно, что стоимость первого электрокара от «Автотора» превысит три миллиона рублей. Кроме того, батарейный седан планировали выдавать по подписке.