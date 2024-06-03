11-летний «Гелик» от Brabus продают в Москве за 150 миллионов рублей

Brabus Редкий автомобиль, выпущенный в 2013 году, оценили в 151 миллион рублей. Редчайший трехосный «Гелендваген» подготовили тюнеры из знаменитого ателье Brabus. Всего за два года производства специалисты доработали чуть больше ста эксклюзивных автомобилей. Десять лет назад приобрести шестиколесный пикап в России можно было официально за 18 960 000 рублей. При этом серийный G63 AMG оценивали на 11 миллионов рублей дешевле.

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G63 AMG с колесной формулой 6×6 отличается двойной кабиной, короткой грузовой платформой, а также портальными мостами, которые позволили увеличить дорожный просвет пикапа до 460 миллиметров. Кроме того, монструозный пикап оснащен пятью блокировками дифференциалов и 5,5-литровым битурбомотором V8, стандартная отдача которого составляет 544 лошадиные силы. При этом инженеры Brabus форсировали агрегат до 700 лошадиных сил.

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

Столичный дилер продает черный G63 AMG с двухцветным кожаным салоном. В список опций пикапа входит мультимедийная система с навигацией, подогрев и электрорегулировки всех сидений, двухзонный климат-контроль, а также премиальная акустика множество других опций. Приобрести редчайший «Гелендваген» с пробегом 1400 километров можно за 151 миллион рублей.

В сентябре прошлого года аналогичный шестиколесный «Гелендваген» продавали на аукционе в США. Тогда за пикап, построенный для коллекционера из Дубая, предлагали 700 000 долларов.