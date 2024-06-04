В Узбекистане наладят выпуск гибридного кроссовера за 2 300 000 рублей

Выпуском автомобилей займётся новый завод BYD Uzbekistan Factory. Сначала, как отмечает издание «Автострада», это будет «отвёрточная» сборка, но затем планируется налаить производство полного цикла, включая штамповку, сварку и окраску кузовов. Мощность конвейера составит 50 тысяч автомобилей ежегодно.

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В Узбекистане BYD Song Pro DM-i Champion Edition сейчас стоит 321 800 сумов — это 2 283 000 рублей. В базовой версии есть электропривод сиденья водителя, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, система кругового обзора, круиз-контроль, электропривод багажника и многое другое.

Под капотом установлен 1,5-литровый атмосферник отдачей 110 л.с., который большую часть времени выполняет роль генератора, подзаряжая тяговую батарею. В исключительных случаях бензиновый мотор помогает вращать ведущие колёса, подключаясь через сцепление.

В приводе передних колёс установлен электромотор отдачей 197 л.с. и 325 Н·м. Базовым является тяговый аккумулятор ёмкостью 18,3 кВт·ч, которого хватает на 71 км пути, но можно доплатить за более ёмкую батарею на 26,6 кВт·ч. В этом случае дальность хода возрастает до 110 км.

Между тем, BYD впервые показал новый рамный внедорожник за 30 тысяч долларов. Автогигант готовит «младшую» модель молодого суббренда FangChengBao.