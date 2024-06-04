Toyota снова приостановила поставки трех моделей из-за скандала

У компании Toyota проблемы. Концерн приостановил поставки трех моделей из-за скандала. Дело в том, что при тестировании Corolla Fielder, Corolla Axio и Yaris Cross использовались методы оценки безопасности пешеходов и пассажиров, не соответствующие правительственным стандартам.

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Теперь испытания придется повторить. В то же время в Toyota утверждают, что уже проданными машинами можно пользоваться.

Накануне, кстати, Toyota объявила в РФ отзыв 3864 внедорожников Land Cruiser J300, Lexus LX 500D и Lexus LX 600, реализованных с 2021-го по настоящее время.

Причина - дефект софта ЭБУ автоматической трансмиссии, на автомобилях его перепрограммируют.

Ранее "РГ" сообщала, что Toyota, Subaru и Mazda создали альянс для разработки моторов без бензина и дизеля.