Белорусский автобренд Belgee официально выходит на российский рынок

Белорусский бренд Belgee официально выходит на российский рынок. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в "Российскую газету".

© Российская Газета

Эксклюзивным дистрибьютором белорусского бренда Belgee на российском рынке становится компания ООО "СЛАВА МОТОРС РУС".

На первоначальном этапе модельный ряд Belgee представлен городским кроссовером X50. Он построен на базе Geely Coolray первого поколения. Модель предлагается бензиновым турбомотором рабочим объемом 1,5 литра и мощностью 150 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным "мокрым" сцеплением.

Переднеприводный кроссовер представлен в трех вариантах исполнения: Active (от 2 290 990 рублей), Style (от 2 400 990 рублей) и Prestige (от 2 500 990 рублей).

Уже в базовой комплектации Active модель Х50 обладает неплохим уровнем оснащения и оборудована современными системами безопасности и опциями комфорта. Рулевое колесо регулируется по вылету и высоте, электростеклоподъемники всех дверей - с защитой от защемления, а передние кресла - с функцией подогрева. Также обогревом оснащены форсунки омывателя лобового стекла и зона покоя стеклоочистителей.

Панель приборов расположена на 7-дюймовом дисплее, а мультимедиа с шестью динамиками оснащена сенсорным монитором диагональю 10,25 дюйма с функцией дублирования экрана смартфона. Предлагаются два USB-слота и розетка на 12 В спереди, а также один USB-слот сзади. Предусмотрены фронтальные подушки безопасности, кондиционер, легкосплавные 17-дюймовые колесные диски, задние датчики парковки, камера заднего вида, круиз-контроль и многое другое.

В перспективе модельный ряд бренда Belgee будет расширяться и российским клиентам станут доступны другие востребованные модели, объединяющие в себе высокие показатели надежности, комфорта, практичности и разумной стоимости.

Среди ближайших новинок универсальный семейный кроссовер сегмента C-SUV - Belgee X70. Автомобиль будет доступен с передним или полным приводом, с системой мягкого гибрида. За ходовые качества модели отвечает 1,5-литровый турбированный двигатель, который может быть оборудован 6-ступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором или преселективной 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, в зависимости от исполнения. Подробная информация о комплектациях и ценах новой модели будет представлена позже.

Ранее, напомним, кроссовер Belgee X50 продавался в РФ в автосалонах Geely.