Комиссия МГД поддержала законопроект о штрафах за неоплату проезда по платным автодорогам

Комиссия Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике поддержала законопроект, предусматривающий введение штрафов для водителей за неоплаченный проезд по региональным дорогам. Речь идёт о трассах, которые проходят по территории столицы.

Предполагается, что нарушителей, которые ездят без оплаты проезда, начнут штрафовать по новой статье регионального КоАП 10.13 — «Несоблюдение порядка внесения платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам общего пользования, платным участкам автомобильных дорог общего пользования».

«Мы вносим поправки в наш Кодекс об административных правонарушениях, вводим новую статью 10.13, имеются в виду дороги регионального значения», — пояснил вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов.

Чиновник отметил, что сегодня в столице действуют два платника — проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр. За проезд по первому платить должны все, по второму бесплатно могут ездить водители с номерами Москвы и Подмосковья, автомобили такси, а также городской транспорт.

Для нарушителей предполагается ввести крупные штрафы. Так, за несоблюдение порядка внесения платы размер штрафа для граждан составит 3 тысячи рублей, для юрлиц — 10 тысяч рублей, в случае с грузовиками штрафовать планируется на 5 и 15 тысяч рублей.

Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.