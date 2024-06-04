Вместо L200 и Hilux: китайские пикапы

На нашем рынке автомобиль обрёл 224-сильный бензиновый мотор в паре с восьмидиапазонным автоматом, при том что ранее речь шла о другой мощности — 231 л. с. В КНР также доступны 170-сильный турбодизель, механика и монопривод. Ранее грузовичок уже привозили к нам по параллельному импорту.