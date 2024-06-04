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Вместо L200 и Hilux: китайские пикапы

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Great Wall Shanhai Poer Hi4-T. Флагманский пикап фирмы получил особо экономичную модификацию. Она позаимствовала у Tank 500 силовую установку Hi4-T, в состав которой входят 2,0-литровая «турбочетвёрка», электродвигатель в девятиступенчатой автоматической коробке передач и аккумулятор ёмкостью 37,1 киловатт-часа.
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Great Wall Shanhai Poer Hi4-T. Флагманский пикап фирмы получил особо экономичную модификацию. Она позаимствовала у Tank 500 силовую установку Hi4-T, в состав которой входят 2,0-литровая «турбочетвёрка», электродвигатель в девятиступенчатой автоматической коробке передач и аккумулятор ёмкостью 37,1 киловатт-часа. 
© Motor.ru
Паспортный расход бензина — от 2,5 до 10,2 литра на «сотню» в зависимости от уровня энергозапаса. Автомобиль сможет преодолеть на электрической тяге до ста километров, а суммарная дальнобойность с полным 75-литровым баком достигнет 780 километров.
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Паспортный расход бензина — от 2,5 до 10,2 литра на «сотню» в зависимости от уровня энергозапаса. Автомобиль сможет преодолеть на электрической тяге до ста километров, а суммарная дальнобойность с полным 75-литровым баком достигнет 780 километров. 
© Motor.ru
Предельная отдача — 408 лошадиных сил и 750 Нм. Сохранились полный привод, «понижайка» и блокируемые межколёсные дифференциалы.
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Предельная отдача — 408 лошадиных сил и 750 Нм. Сохранились полный привод, «понижайка» и блокируемые межколёсные дифференциалы. 
© Motor.ru
Great Wall Cannon. Другой пикап бренда, знакомый россиянам как Poer, позаимствовал турбодизель у Haval H9. 2,4-литровый двигатель совмещён с шестиступенчатой механической коробкой передач либо девятидиапазонным автоматом.
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Great Wall Cannon. Другой пикап бренда, знакомый россиянам как Poer, позаимствовал турбодизель у Haval H9. 2,4-литровый двигатель совмещён с шестиступенчатой механической коробкой передач либо девятидиапазонным автоматом. 
© Motor.ru

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В первом случае отдача составляет 184 лошадиные силы и 400 Нм, во втором — 184 л. с. и 480 Нм. Производитель заявляет, что с этим мотором заднеприводный пикап может преодолеть на одном баке до тысячи километров: паспортный расход — 7,9 литра на 100 километров.
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В первом случае отдача составляет 184 лошадиные силы и 400 Нм, во втором — 184 л. с. и 480 Нм. Производитель заявляет, что с этим мотором заднеприводный пикап может преодолеть на одном баке до тысячи километров: паспортный расход — 7,9 литра на 100 километров. 
© Motor.ru
В самых скромных модификациях предложена удлинённая база (3470 миллиметров), а топовое исполнение довольствуется короткой (3230 миллиметров). В КНР доступно около полусотни вариаций с разными агрегатами.
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В самых скромных модификациях предложена удлинённая база (3470 миллиметров), а топовое исполнение довольствуется короткой (3230 миллиметров). В КНР доступно около полусотни вариаций с разными агрегатами. 
© Motor.ru
Radar Horizon. Компания Geely представила мощную полноприводную версию пикапа RD6, выпускаемого под суббрендом Radar: новинку назвали Horizon. Спереди расположен 156-сильный электродвигатель, сзади — 272-сильный: общая отдача — 428 лошадиных сил и 594 Нм.
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Radar Horizon. Компания Geely представила мощную полноприводную версию пикапа RD6, выпускаемого под суббрендом Radar: новинку назвали Horizon. Спереди расположен 156-сильный электродвигатель, сзади — 272-сильный: общая отдача — 428 лошадиных сил и 594 Нм. 
© Motor.ru
Автомобиль может разогнаться до ста за 4,5 секунды и набрать 190 километров в час. Аккумуляторы ёмкостью 73 или 84 киловатт-часа обеспечивают запас хода 460 и 520 километров соответственно по стандарту CLTC.
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Автомобиль может разогнаться до ста за 4,5 секунды и набрать 190 километров в час. Аккумуляторы ёмкостью 73 или 84 киловатт-часа обеспечивают запас хода 460 и 520 километров соответственно по стандарту CLTC. 
© Motor.ru
Передняя подвеска — стойки McPherson, задняя — независимая многорычажная. Диаметр колёс — 17 либо 18 дюймов. Грузоподъёмность составляет от 815 до 865 килограммов, предельная масса прицепа — три тонны.
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Передняя подвеска — стойки McPherson, задняя — независимая многорычажная. Диаметр колёс — 17 либо 18 дюймов. Грузоподъёмность составляет от 815 до 865 килограммов, предельная масса прицепа — три тонны. 
© Motor.ru

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JAC T9. Брутальный пикап получил ОТТС в России. Машина предложена с мощным турбодвигателем, подключаемым полным приводом и двухступенчатой «раздаткой».
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JAC T9. Брутальный пикап получил ОТТС в России. Машина предложена с мощным турбодвигателем, подключаемым полным приводом и двухступенчатой «раздаткой». 
© Motor.ru
В комплектацию вошли парктроники, камеры по кругу и люк в крыше. Среднеразмерную рамную модель длиной немногим более 5,3 метра выпускают с 2021 года, а продают не только в Китае, но и в Южной Африке.
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В комплектацию вошли парктроники, камеры по кругу и люк в крыше. Среднеразмерную рамную модель длиной немногим более 5,3 метра выпускают с 2021 года, а продают не только в Китае, но и в Южной Африке. 
© Motor.ru
На нашем рынке автомобиль обрёл 224-сильный бензиновый мотор в паре с восьмидиапазонным автоматом, при том что ранее речь шла о другой мощности — 231 л. с. В КНР также доступны 170-сильный турбодизель, механика и монопривод. Ранее грузовичок уже привозили к нам по параллельному импорту.
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На нашем рынке автомобиль обрёл 224-сильный бензиновый мотор в паре с восьмидиапазонным автоматом, при том что ранее речь шла о другой мощности — 231 л. с. В КНР также доступны 170-сильный турбодизель, механика и монопривод. Ранее грузовичок уже привозили к нам по параллельному импорту. 
© Motor.ru
JAC T8. Также компания вывела на российский рынок упрощённый рамный пикап. Это среднеразмерный 5,3-метровый автомобиль, которому полагаются четырёхдверная кабина и грузовая платформа размером 1,52 х 1,52 метра. От собрата с приставкой Pro он отличается простым интерьером, особой комплектацией и другими моторами.
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JAC T8. Также компания вывела на российский рынок упрощённый рамный пикап. Это среднеразмерный 5,3-метровый автомобиль, которому полагаются четырёхдверная кабина и грузовая платформа размером 1,52 х 1,52 метра. От собрата с приставкой Pro он отличается простым интерьером, особой комплектацией и другими моторами. 
© Motor.ru
Доступен выбор между 2,0-литровыми турбодвигателями — бензиновым (190 лошадиных сил, 290 Нм) и дизелем (139 сил, 320 Нм). Шестиступенчатая механическая коробка и полный привод с понижающей передачей и жёстким подключением безальтернативны. Снаружи и по размерам T8 и T8 Pro почти одинаковы, но стандартная версия по большому счёту является дорестайлинговой модификацией.
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Доступен выбор между 2,0-литровыми турбодвигателями — бензиновым (190 лошадиных сил, 290 Нм) и дизелем (139 сил, 320 Нм). Шестиступенчатая механическая коробка и полный привод с понижающей передачей и жёстким подключением безальтернативны. Снаружи и по размерам T8 и T8 Pro почти одинаковы, но стандартная версия по большому счёту является дорестайлинговой модификацией. 
© Motor.ru

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У неё отсутствуют вертикальный экран и цифровая приборная панель, руль проще, а дверные карты и сиденья иные. Физических клавиш здесь больше. Уровень оснащения неплохой: в «базе» предусмотрены ксенон, обивка искусственной кожей, кондиционер, доступ в салон без ключа, парктроники, круиз-контроль и камеры по кругу.
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У неё отсутствуют вертикальный экран и цифровая приборная панель, руль проще, а дверные карты и сиденья иные. Физических клавиш здесь больше. Уровень оснащения неплохой: в «базе» предусмотрены ксенон, обивка искусственной кожей, кондиционер, доступ в салон без ключа, парктроники, круиз-контроль и камеры по кругу. 
© Motor.ru
Changan Lantop (Hunter Plus). Фирма обновила пикап, знакомый россиянам как Hunter Plus: с плановой модернизацией совместили премьеру гибрида. Автомобиль получил другое оформление передка в стиле гаммы Uni, но панели кузова не изменились, при этом шасси иное.
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Changan Lantop (Hunter Plus). Фирма обновила пикап, знакомый россиянам как Hunter Plus: с плановой модернизацией совместили премьеру гибрида. Автомобиль получил другое оформление передка в стиле гаммы Uni, но панели кузова не изменились, при этом шасси иное. 
© Motor.ru
От неразрезного заднего моста избавились, ходовая часть переработана, трансмиссия ликвидирована, а полный привод реализован так же, как на электромобилях. В состав силовой установки вошли 2,0-литровая 190-сильная «турбочетвёрка», аккумулятор ёмкостью 31,2 киловатт-часа, один (177 лошадиных сил, 320 Нм) или два (272 силы, 470 Нм) электромотора.
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От неразрезного заднего моста избавились, ходовая часть переработана, трансмиссия ликвидирована, а полный привод реализован так же, как на электромобилях. В состав силовой установки вошли 2,0-литровая 190-сильная «турбочетвёрка», аккумулятор ёмкостью 31,2 киловатт-часа, один (177 лошадиных сил, 320 Нм) или два (272 силы, 470 Нм) электромотора. 
© Motor.ru
Суммарная дальнобойность — до 1031 километра по стандарту CLTC. Без запуска двигателя внутреннего сгорания машина может преодолеть до 180 километров, а ещё она способна взобраться в 40-процентный подъём с тонной поклажи. Внутри новинка идентична знакомой нам модификации. Однако селектор выбора ездовых режимов расположился под рулём, а графика цифровой «приборки» изменена.
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Суммарная дальнобойность — до 1031 километра по стандарту CLTC. Без запуска двигателя внутреннего сгорания машина может преодолеть до 180 километров, а ещё она способна взобраться в 40-процентный подъём с тонной поклажи. Внутри новинка идентична знакомой нам модификации. Однако селектор выбора ездовых режимов расположился под рулём, а графика цифровой «приборки» изменена. 
© Motor.ru

Пикапы большинства мировых производителей теперь не продаются в России официально, и этот сегмент практически полностью заняла продукция многочисленных китайских фирм. Только за последние месяцы автомобильные компании из Поднебесной показали на своей родине или уже вывели на наш рынок несколько подобных новинок. Среди этих моделей есть скромные утилитарные грузовички, экономичные и дальнобойные гибриды, тяговитые дизельные автомобили, стильные брутальные машины и даже динамичный электрокар, который способен потягаться в скорости с Tesla Cybertruck.

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