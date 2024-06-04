Названа дата закрытия европейских офисов Great Wall Motor

Китайская автомобильная компания Great Wall Motor (GWM) прекратит работу европейской штаб-квартиры в августе 2024 года. Об этом сообщает interfax.ru.

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«В условиях все более сложного европейского рынка электромобилей в сочетании с многочисленными неопределенностями в будущем Great Wall Motor Group соответствующим образом скорректирует свою будущую стратегию для Европы, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в европейской штаб-квартире GWM, расположенной в Мюнхене, работает 100 человек.

В январе-мае продажи GWM составили 461,5 тыс. автомобилей, что составляет всего 23% от годового плана поставок.

До этого стало известно, что в России представили новый компактный кроссовер GAC GS3. Цена автомобиля стартует от 2,3 млн рублей. Автомобиль будет доступен в пяти комплектациях, максимальную (GL-R) оценили в 2,65 млн рублей.

В России кроссовер будет представлен с единственным 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 177 л.с., семиступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 7,5 секунды.