Geely объявила цены на кроссовер Geely Atlas с полным приводом в РФ

Компания Geely объявила о том, сколько надо отдать за кроссовер Atlas с полным приводом в России.

© Российская Газета

У автомобиля всего три комплектации. За версию Luxury просят 3 399 990 рублей, за Flagship - 3 599 990 рублей, за Flagship Sport - 3 699 990 рублей.

В результате получается, что разница в цене между передне- и полноприводными версиями составила 200 тысяч рублей. Напомним, стоимость переднеприводного "Атласа" начинается от 3 194 990 рублей.

Кроссовер получил прежние 2-литровый турбомотор на 200 л.с. и 325 Нм и 8-ступенчатый "автомат" Aisin, к которым добавилась система автоматически подключаемого полного привода 6-го поколения.

Продажи нового Geely Atlas стартовали в РФ в начале года. По сравнению с предшественником машина заметно прибавила в габаритах и перебралась на разработанную совместно с Volvo платформу CMA, которая лежит также в основе знакомых россиянам моделей Tugella и Monjaro.

Ранее "РГ" сообщала, что Geely и Renault объявили о создании компании Horse Powertrain Limited.