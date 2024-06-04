В России замечен в продаже надежный кроссовер Nissan

В Россию по параллельному импорту завезли новый Nissan Qashqai, который был выпущен предприятием Dongfeng-Nissan. Об этом рассказал эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

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На отечественном рынке модель доступна с МКП за 2,6 млн рублей, с «автоматом» (3,1 млн рублей) и с полным приводом и богатым оснащением (3,7 млн рублей). При этом издание отметило, что в версии с АКП на самом деле установлен вариатор.

«Моторы и вариаторы знакомы нам по второму поколению. Младший 1.2 (115 л.с.) – турбонаддув и прямой впрыск. Ничем хорошим не прославился – быстрая закоксовка, цепь ГРМ растягивается до 100 тысяч км. Общий ресурс мотора тоже невелик. И только он сочетается с МКП. Ну, или с вариатором Jatco JF015E», — отметил Зиновьев.

По его словам, старший двигатель представляет собой менее прихотливый двухлитровый «атмосферник» на 144 л.с. Он работает в сочетании с вариатором JF016E. Зиновьев отметил, что вариаторы в Nissan Qashqai не доставляют проблем до пробега в 80-100 тыс. км. Он добавил, что в предлагаемых авто установлен богатый набор электроники и экранов, в том числе фирменная система ProPilot.

До этого компания Nissan запретила эксплуатацию своих машин Sentra (2002-2006 годов выпуска), Pathfinder (2002-2004) и Infiniti QX4 (2002-2003) из-за угрозы безопасности. Отмечается, что отзыву подвергнутся порядка 84 тыс. машин. Причиной для запрета стали подушки безопасности Takata, которая прежде была их крупнейшим поставщиком для мировых производителей.

За последние годы с ними был связан целый ряд несчастных случаев. Дело в том, что пиропатрон в этих подушках со временем деградирует и может неконтролируемо разорваться. В Nissan отметили, что владельцам авто с продукцией Takata необходимо посетить официальный сервисный центр.