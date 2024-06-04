«Почта России» протестирует новый российский грузовик

В течение шести месяцев тягач будет использоваться для перевозки почты и коммерческих грузов клиентов, сообщает ГК «Современные транспортные технологии», передавшая машину почтовой службе. Модель оснащена двумя топливными баками общей ёмкостью 840 литров, которые обеспечивают запас хода до 3000 километров.

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Напомним, что выпуском машин «Валдай 45» занимаются «Нижегородские грузовые автомобили» — это независимая компания, которая арендовала производственные площади на территории Горьковского автозавода. Кроме того, фирма получила разрешение на использование бренда «Валдай».

Флагманом семейства является двухосный седельный тягач для магистральных перевозок «Валдай 45» (индекс обозначает полную массу автопоезда). Он оснащается двигателем мощностью 470 л.с., роботизированной коробкой передач и пневматической задней подвеской.

Саму модель предоставил «восточный партнёр». Выпуск грузовиков пока ведётся методом крупноузловой сборки. Но затем «Нижегородские грузовые автомобили» планируют перейти на технологию полного цикла со сваркой, окраской и сборкой. А дальше — внедрять отечественные комплектующие.

И продолжая тему комтранса. Российская марка Ambertruck представила свой первый грузовик SM. Модель комплектуется 4-цилиндровым турбодизелем мощностью 170 л.с., с которым идёт 6-ступенчатая механическая коробка передач.