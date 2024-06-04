У суперседана GAC появится глобальная версия с запасом хода 710 км

Седан с ламбо-дверями и передовыми технологиями вышел на китайский рынок год назад. Как пишет Car News China, GAC собирается вывести модель за пределы Китая, и готовит глобальное исполнение. В его арсенале — 800-вольтовая архитектура, новый «бескартовый» автопилот и батарея, которая обеспечит до 710 километров автономного хода. Премьера состоится уже послезавтра, 6 июня.

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В оснащение суперседана Hyper GT в глобальном варианте войдет недавно представленная технология Mapless Intelligent Driving. Ее уже испытали на дорогах Милана, Бангкока и Гонконга. Цифровые карты такой автопилот не использует и ориентируется только на датчики, радары и камеры, которых у четырехдверки около 40.

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Hyper GT — это среднеразмерный седан, длина которого составляет 4886 миллиметров, ширина — 1885 миллиметров, а высота — 1449 миллиметров. Колесная база равна 2920 миллиметрам, что примерно на пять сантиметров больше, чем у Tesla Model 3. По части аэродинамики «китаец» впереди: коэффициент лобового сопротивления составляет 0,197.

Силовая установка состоит из единственного электромотора на задней оси, выдающего 340 лошадиных сил и 434 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час седан разгоняется за 4,9 секунды.

Тем временем в России стартовали продажи самого дешевого и маленького кроссовера GAC — GS3. У него 1,5-литровый турбомотор на 170 сил, «робот» и передний привод, а стоимость стартует с 2 299 000 рублей