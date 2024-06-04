Toyota, Mazda и Subaru будут разрабатывать новые ДВС, а Nissan — нет

Несмотря на растущий в мировом автопроме скепсис по поводу электромобилей, компания Nissan сохраняет приверженность полностью электромобильному будущему и не намерена вкладываться в разработку новых двигателей внутреннего сгорания.

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Компания Nissan ещё в 2022 году объявила, что собирается прекратить разработку новых ДВС на фоне медленно, но верно наступающего электромобильного будущего, однако в 2023 году началось глобальное замедление спроса на электромобили, которое вполне могло заставить Nissan передумать. Многие крупные автопроизводители, в том числе Ford, GM и Mercedes-Benz, уже значительно пессимизировали свои электромобильные планы и готовятся наращивать производство «углеводородных» моделей (в основном гибридных), но компания Nissan пока не намерена менять своих планов.

Старший вице-президент Nissan Франсуа Байи, которого цитирует австралийский журнал Drive, выступая перед журналистами на британском заводе Nissan в Сандерленде, заявил, что компания больше не будет тратить деньги на разработку новых двигателей внутреннего сгорания, вместо этого она сосредоточится на совершенствовании имеющихся агрегатов и гибридных силовых установок e-Power, которые являются мостиком от ДВС к полной электрификации. В Европе Nissan планирует полностью переключиться на электромобили уже в 2030 году.

В ближайшие годы Nissan обещает целый ворох новых «электричек» в Европе, Северной Америке и Китае — вопрос в том, будут ли они пользоваться спросом. В прошлом десятилетии компания Nissan стала одним из пионеров электрификации благодаря успешному доступному хэтчбеку Leaf, но не смогла быстро подготовить электромобили нового поколения: кроссовер Nissan Ariya вышел на рынок слишком поздно и продаётся вяло, несмотря на большие скидки.

На прошлой неделе Toyota, Mazda и Subaru в рамках мероприятия Multipathway Workshop дружно объявили, что намерены и дальше разрабатывать двигатели внутреннего сгорания (рядные, оппозитные и роторно-поршневые) для своих новых моделей и адаптируют их для работы на углерод-нейтральном синтетическом топливе, чтобы внести свой вклад в глобальную декарбонизацию.

В заявлении Toyota, Mazda и Subaru ничего не сказано об объединении усилий и какой-либо синергии (ходя бы на уровне закупок комплектующих), Multipathway Workshop — это просто своеобразный манифест, в котором три японские компании заявили, что не стоит зацикливаться на электромобилях, что нужен комплексный подход в формировании модельных рядов для каждого конкретного рынка, и что новые модели с ДВС (в основном, конечно, гибридные) могут принести для экологии не меньшую пользу, чем «электрички». Другое дело, что массовым производством синтетического топлива пока никто не занимается, на данный момент такое топливо видится решением «углеводородной» проблемы лишь применительно к дорогим спорткарам.

В марте этого года компания Nissan объявила о вступлении в альянс с компанией Honda, которая тоже сохраняет приверженность электромобильной доктрине и намерена к 2040 году полностью избавиться от ДВС. В свою очередь альянс Renault-Nissan-Mitsubishi по-прежнему существует, но уже по большей части чисто формально, совместных проектов внутри него осталось мало.

Если же компании Nissan вдруг понадобятся новые ДВС, то она сможет их купить у совместного предприятия Renault и Geely, которое официально заработало на прошлой неделе под вывеской Horse Powertrain Limited. Клиентами этого СП помимо Nissan будут Volvo и Mitsubishi.