Самая доступная модель Skoda снова замечена в продаже в России

Skoda Rapid, который официально продавался и выпускался в России в кузове «лифтбек», теперь в виде седана поставляется к нам из Китая. «Серый» ввоз этих машин наладили дилеры и частные продавцы, а цены на них с марта стали только ниже: если тогда они начинались на одном из классифайдов от 2 450 000 рублей, то к июню стартовый ценник опустился до 1 950 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

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Так, 1 950 000 рублей за новый «китайский» Rapid 2023 года выпуска просит мультибрендовый автосалон из Уфы. Его комплектация, судя по фото и описанию, в числе прочего включает в себя литые колесные диски, светодиодные фары, люк в крыше, климат-контроль, электростеклоподъемники и электрорегулировки зеркал, штатную медиасистему с поддержкой Apple CarPlay, кожаную обивку сидений, функцию «старт-стоп», салонные коврики и подлокотник.

Тот же автомобиль, только у «частника» из Уфы, оценен в 1 969 000 рублей, а еще минимум три импортных «Рапида» есть в наличии в Стерлитамаке — там они стоят от 2 100 000 до 2 157 000 рублей. При этом больше всего за такую машину придется отдать тому, кто поедет за ней в Казань, где один из дилеров оценил ее в 2 498 000 рублей.

Комплектация у «казанского» Rapid почти такая же, как у более дешевого «уфимского». В нее входят АВS, климат-контроль, подушки безопасности, парктроники, датчики света и дождя, камера заднего вида, круиз-контроль, центральный замок, электростеклоподъемники, обогрев зеркал, штатная сигнализация, бортовой компьютер, мультимедиа с Apple CarPlay, люк, кожаная обивка сидений и «противотуманки».