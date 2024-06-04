Создатели «Атома» показали новый автомобиль для курьеров

Компания «Кама», занимающаяся разработкой отечественного электромобиля «Атом», представила фургон для служб доставки. Об этом сообщила пресс-служба производителя в своем Telegram-канале.

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«Он будет построен на единой платформе с другими версиями «Атома», но реализован в кузове фургон <...> Основные характеристики: объем грузового отсека — до 1,6 тыс. л, допустимая масса груза — 360 кг, погрузочная высота — 69 см, погрузочная длина — до 220 см», — говорится в публикации.



Также отмечается, что новинка будет одноместной. Вместо пассажирского сиденья расположена зона для дополнительного груза. При этом покупка пассажирского сиденья все же доступна — его можно приобрести опционально. Модель можно будет купить в стандартном белом цвете.

До этого сообщалось, что цены на российский электромобиль «Атом» будут начинаться от 2,5 млн рублей. Выпуск машин начнется в III квартале 2025 года на заводе «Москвич». По размерам электрокар будет сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм.

Привод у машины будет только задний. Силовая установка сможет развивать 204 л.с., 77-киловаттая батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 км.