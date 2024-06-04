Стало известно, сколько времени уходит на сатиновое покрытие Bentley

Покраска одного автомобиля в сатиновый цвет занимает у Bentley 55 часов. Об этом сообщает «Авто Mail.ru».

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Портал отметил, что компанией была представлена расширенная палитра вариантов сатиновой окраски для своих автомобилей. Подчеркивается, что сейчас фирма предлагает 15 уникальных вариантов.

Как отмечается, автомобили сначала поступают в Центр передового опыта для нанесения специальной глянцевой краски, после чего подвергаются ручной шлифовке, очистке, протирке от пыли и мойке.

«Затем опытные мастера наносят прозрачный лак в два этапа, чтобы добиться идеального матового покрытия», - говорится в публикации.



Ранее эксперты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК» сообщили, что в марте на российском рынке было продано 68 машин класса люкс, что ровно в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.