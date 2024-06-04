Стало известно, сколько времени уходит на сатиновое покрытие Bentley
Покраска одного автомобиля в сатиновый цвет занимает у Bentley 55 часов. Об этом сообщает «Авто Mail.ru».
Портал отметил, что компанией была представлена расширенная палитра вариантов сатиновой окраски для своих автомобилей. Подчеркивается, что сейчас фирма предлагает 15 уникальных вариантов.
Как отмечается, автомобили сначала поступают в Центр передового опыта для нанесения специальной глянцевой краски, после чего подвергаются ручной шлифовке, очистке, протирке от пыли и мойке.
«Затем опытные мастера наносят прозрачный лак в два этапа, чтобы добиться идеального матового покрытия», - говорится в публикации.
Ранее эксперты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК» сообщили, что в марте на российском рынке было продано 68 машин класса люкс, что ровно в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.