"Яндекс" купил B2B-платформу для автокредитования

Владелец сервиса Авто.ру компания "Яндекс" увеличила свою долю в платформе "еКредит" до 100 процентов. Платформа объединяет автодилеров и банки и позволяет им подбирать автокредиты для своих клиентов с выгодными условиями.

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Впервые компания приобрела 25-процентную долю платформы в 2021 году, в мае этого года довела ее до 30 процентов, а теперь стала ее единственным владельцем.

Объединенной команде сохраненного бренда поставлена задача - улучшить существующие цифровые решения для автобизнеса и внедрить новые. Пользователи - дилеры-партнеры сервиса Авто.ру Бизнес в будущем смогут работать с платформой через единый личный кабинет.

"По рыночным данным, сейчас в кредит покупают более 40 процентов автомобилей, - комментирует сделку директор по развитию бизнеса "Яндекс Вертикалей" Александр Зверев. - За счет синергии нашей компании, сервиса и платформы мы сможем предоставить рынку больше инструментов для продажи машин с привлечением кредитных средств. Это позволит упростить и ускорить процесс оформления сделок, увеличить число заявок в банки и расширить спектр кредитных предложений для покупателей авто. В будущем и при определенном векторе развития рынка автобизнесу и банкам можно будет рассчитывать на оформление кредитов онлайн на Авто.ру".

