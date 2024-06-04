Omoda привезет в Россию флагманский кроссовер C7

На автосалоне в Шанхае китайский производитель представил новый вседорожник, который станет флагманом модельного ряда бренда. На российском рынке продажи автомобиля начнутся не ранее будущего года.

© Quto.ru

Внешне новинку можно будет узнать по подтянутого профилю с ниспадающей линией крыши, крупной безрамочной решётке радиатора, головной оптике сложной формы с диодными элементами в бампере и отсутствием сложных элементов дизайна и рубленых линий.

В салоне модели появятся руль-штурвал, «парящий» 15,6-дюймовый дисплей медиасистемы, иммерсивная акустика с 12+2 динамиками и четырёхзонным голосовым управлением, климат-контроль с ароматизацией воздуха, система активного шумоподавления ENC.

В движение модель будет приводить гибридная силовая установка, а заявленный запас хода кроссовера достигает 1200 км.

© Omoda

© Omoda

© Omoda

© Omoda

Ранее стало известно, когда в Москве можно будет купить обновлённый Omoda C5. Китайский производитель анонсировал скорое появление на российском рынке рестайлинговой версии популярного кроссовера. Новинка обзаведётся переработанными внешним и внутренним оформлением, а также расширенным перечнем опций.

Кроме того, минувшей весной были названы цены на базовую версию Omoda C5 в РФ. Китайская компания объявила о старте продаж на российском рынке кросс-купе в новой бюджетной комплектации Fun. Автомобиль уже появился в дилерских центрах марки по цене от 2 179 900 рублей, а с учётом сдачи старого автомобиля в трейд-ин цены на новинку будут стартовать с отметки 1 999 900 рублей.