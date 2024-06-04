В России появится бензиновый вариант электрического Evolute i-Joy

Не секрет, что Evolute i-Joy представляет собой аккумуляторный вариант бензинового DFSK 500. И вот локальный офис бренда DFSK решил предложить покупателям исходную «пятисотку» — небольшой вседорожник длиной 4385 мм. Он будет оснащаться 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 116 л.с.

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Важно уточнить. На российском рынке модель, изначально разработанная инженерами Dongfeng, будет продаваться под брендом DFSK, то есть Dongfeng Sokon Automobile — он принадлежит совместному предприятию компании «Дунфэн» и концерна «Серес».

В базовой комплектации городского кроссовера обещаны отделка сидений экокожей, обогрев передних сидений, бесключевой доступ, кондиционер, круиз-контроль, датчик света и камера заднего вида. Также заявлены 7-дюймовый тачскрин медиасистемы, система стабилизации и другое оборудование.

Дата старта продаж, полные характеристики и стоимость DFSK 500 должны быть объявлены до конца июня. Но пресс-служба марки называет машину «доступной». Также известно, что официальные дилеры готовы принять заявку от потенциального покупателя прямо сейчас.

Автомобили Donfeng появились на российском рынке очень давно, но не смогли стать бестселлерами. Chery, Haval и Geely уверенно нашли своих почитателей, а вот продукция одного из старейших автопроизводителей Поднебесной осталась недооценённой. Что же не так?