Появилось первое изображение «заряженного» хэтчбека BMW М

Спортивное подразделение BMW M опубликовало пока единственный тизер грядущего хот-хэтча 1-Series нового поколения — по всей видимости, «горячая» версия дебютирует одновременно со стандартной моделью. Однако пока неизвестно, будет ли это полноценная M-машина или же модификация M135i. Так или иначе, глобальных изменений со сменой поколения 1-Series не предвидится: ожидается, что новинка окажется модернизированным вариантом актуальной первой серии.

BMW 1-Series в ее нынешнем виде выпускается с 2019 года, а в новом поколении она получит обозначение F70. Хэтчбек сохранил узнаваемый силуэт, при этом у M-версии более агрессивный обвес и компактный спойлер на корме. А изменения в салоне, скорее всего, сведутся к обновленному мультимедийному комплексу. Подтверждено, что в основу модели ляжет та же переднеприводная платформа, на которой базируются BMW X1, X2, MINI Cooper и Countryman.

Актуальный «заряженный» M135i xDrive комплектуется двухлитровым турбомотором мощностью 306 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Можно предположить, что в новом поколении хот-хэтч BMW M сможет бросить вызов Audi RS 3, в арсенале которого 400 сил и 500 Нм.

Осенью прошлого года появилась информация, что со сменой поколения 1-Series будет в той или иной мене электрифицирована. Стандартной же модели предстоит конкурировать с Audi A3 и Mercedes-Benz A-Class, а также премиальными машинами концерна Stellantis: DS 4 следующего поколения, еще не представленной Lancia Delta и, возможно, возрожденной Alfa Romeo Giulietta.