Десятки крупных компаний в России остались без водителей

Россия столкнулась с резким дефицитом дальнобойщиков, десятки крупных компаний остались без водителей, выяснил Telegram-канал Mash. По его данным, к ощутимой нехватке работников привели низкие зарплаты, отток мигрантов и отсутствие запасных частей.

Как пожаловались сами дальнобойщики, их работодатели обещали поднять им заработные платы на 120 процентов, но в итоге согласились лишь на 50-процентную прибавку. Таким образом, шоферам платят 150 тысяч вместо обещанных 220 тысяч.

Между тем большинство водителей работают на своих фурах и ремонтируют их за свой счет. Из-за этого порой почти вся зарплата уходит на ремонт и сохранение автомобиля в рабочем состоянии.

Как следствие, уже десятки крупных компаний (с автопарком под шесть сотен автомашин) остались без водителей. Проблему не решает даже приток иностранной рабочей силы. Мигранту нынче все сложнее оформить документы в РФ, и многие из них возвращаются домой.

Ранее больше половины представителей отрасли грузоперевозок назвали острую нехватку водителей и рост стоимости грузовиков, запчастей и топлива, ключевыми проблемами для развития их бизнеса грузоперевозок. Оказалось, что проблему с нехваткой кадров испытывают больше 68 процентов перевозчиков. Четверть опрошенных заявили, что им не хватает более 30 процентов водителей.

В свою очередь, российская молодежь отказывается работать дальнобойщиками, несмотря на высокие зарплаты. Они жалуются на сложные условия работы и низкий престиж профессии. Из-за ее непопулярности дефицит дальнобойщиков в России по итогам 2023 года достиг 25 процентов. Водительские кадры тем временем стареют. Есть данные, что больше 40 процентов дальнобойщиков — люди в возрасте от 40 до 50 лет, причем многие из них хотели бы сменить профессию.