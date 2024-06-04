Названы самые популярные у россиян иномарки

По итогам мая 2024 года самыми популярными у россиян иномарками стали Toyota и Volkswagen. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования аналитиков сервиса CDEK.Shopping.

Эксперты проанализировали количество сделанных на их онлайн-ресурсе заказов. Выяснилось, что больше всего покупок (23,8 процента) пришлось на автомобили Toyota RAV4 средней стоимостью от 3,2 миллиона рублей. На втором месте оказались машины Volkswagen Tiguan (19,1 процента, от 3,9 миллиона рублей), а тройку лидеров замкнули Тoyota Corolla (15,4 процента, от 2,5 миллиона).

В десятку также вошли Volkswagen Lavida (14,3 процента), Volkswagen Teramont X (7,8 процента), BMW Х5 (5,3 процента), Lixiang L6 (3,2 процента), Zeekr 001 (1,8 процента), Lixiang L7 (1,1 процента) и BMW Х3 (0,9 процента). Таким образом, в наибольшей степени в рейтинге самых востребованных иномарок оказались представлены немецкие автобренды Volkswagen (три модели) и BMW (две модели). Высокий уровень востребованности у россиян также продемонстрировали машины Toyota.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Авито Авто» сообщила о резком росте перепродаж китайских автомобилей в России. Так, весной 2024 года показатель увеличился на 71,6 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го, а спрос на подобные машины в стране вырос за этот период вырос на 15,2 процента. Лидером по количеству объявлений о перепродаже стали машины Geely с долей в 22,7 процента.