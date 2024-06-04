В такси Yandex Go появились новые седаны "Москвич 6"

Новые седаны «Москвич 6» отечественной сборки пополнили автопарк сервиса такси Яндекс Go в Москве. Отличить их можно по индивидуальной оклейке — дополнительному красному градиенту и надписи, сообщили в пресс-службе «Москвича».

© Москвич

«Стильный динамичный седан „Москвич 6“ появился в линейке бренда «Москвич» в конце прошлого года, и уже пользуется популярностью у наших клиентов. Теперь он также представлен и в сегменте корпоративного парка — сервисе такси», — отметили в компании.



«Москвич 6» — вместительный и практичный седан для активного образа жизни. Его длина составляет 4770 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1492 мм, колесная база равна 2770 мм, а объем багажника составляет 540 литров.

На работу в такси поступили машины с «базовым» двигателем — 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 136 л.с., работающим в паре с бесступенчатым вариатором CVT.

Комплектация таких седанов по умолчанию включает светодиодную оптику, круиз-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, камеру заднего вида, а также все необходимые системы безопасности и системы помощи водителю.

Просторный багажник позволяет без труда уложить сумки, большие чемоданы, детское кресло и другие необходимые в поездке вещи. Для пассажиров предусмотрены удобные подлокотники с подстаканниками, USB-разъемы для зарядки электронных устройств, крепления для детских автокресел и много пространства, чтобы с комфортом разместиться на заднем ряду.