В России не будут строить водородные заправки

В министерстве экономического развития России заявили, что выделений субсидий на строительство заправочной инфраструктуры для автомобилей на топливных элементах преждевременно. По предварительной оценке, ввод в эксплуатацию 50 станций обойдётся примерно в 5 млрд рублей, из которых порядка 1,3 млрд рублей — бюджетные средства.

© Quto.ru

В Минэнерго отмечают, что на территории России нет спроса на подобную инфраструктуру, так что вкладываться в её развитие на сегодняшний день смысла нет.

Стоит отметить, что в 2021 году кабмин утвердил «дорожную карту» по развитию производства и использования электротранспорта до 2030 года. Согласно документу, государство готово финансировать до 25% затрат на производство водородных заправок и до 30% — на технологическое подключение к инфраструктуре. Правила предоставления субсидий должны были быть представлены в начале 2024 года.

Ещё в 2023 году в ведомстве анонсировали появление 50 заправок для машин на топливных элементах к 2026 году. По словам бывшего главы Минпромторга Дениса Мантурова, появление инфраструктуры будет стимулировать спрос, но не наоборот. Однако теперь сообщается, что в Минэкономики считают субсидирование преждевременным, так как подобные станции не будут пользоваться у россиян спросом.

На глобальном рынке по итогам 2022 года было реализовано 20,7 тысячи водородомобилей, 2023-го — 14,5 тысячи штук. Львиная доля продаж пришлась на Южную Корею, а в нашей стране официально не продавалась ни одна модель на топливных элементах.

По мнению главы аналитического направления центра «Энерджинет» Игоря Чаусова, вкладывать средства в развитие инфраструктуры для легкового транспорта смысла нет в силу малого количества их в стране. Однако, по мнению экспертов, более перспективным направлением в России является городской транспорт на водороде, а также грузовики.

Отмечается, что в сложных погодных условиях содержать и обслуживать технику на топливных элементах проще и выгоднее, чем аналогичные автобусы, грузовики и спецтехнику с электрическими силовым установками.