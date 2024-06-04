Lada Vesta NG обошла иномарки по качеству шумоизоляции

Как показали сравнительные испытания, которые своими силами провёл российский автогигант, в салоне флагманской модели Lada тише, нежели во многих других автомобилях (в том числе иностранного происхождения). Так, на полном ходу пассажир «Весты» гарантированно услышит 70% того, что скажет водитель.

Как сообщает официальный телеграм-канал Lada, для достижения акустического комфорта важно соблюдение нескольких условий. Это высокая жёсткость кузова, тщательный подборать материалов салона, плюс хорошая шумоизоляция.

В рестайлинговой Lada Vesta предусмотрено несколько десятков различных шумоизоляционных элементов — это разнообразные звукопоглощающие маты, наклейки, прокладки и заглушки полостей кузова.

Отдельного внимания заслуживает негорючее микроволокно. При минимальном весе такой материал максимально эффективно поглощает звуки средней и высокой частоты, а также служит теплоизолятором.

Для измерения акустического комфорта АвтоВАЗ располагает соответствующей лабораторией, где выводится простая формула — насколько пассажирам удобно разговаривать. Это называется «индексом артикуляции».

Результаты испытаний показали, что: в тракторе человек услышит на полном ходу 20% лишь от речи собеседника, в Lada Samara — 48%, в Lada Priora — 50-60%, в Lada Vesta — 70-73% разговора.

Для иномарок «индекс артикуляции» составляет 60-72%. Правда, в каких именно иномарках проводились замеры, телеграм-канал не стал уточнять. Логично предположить, что это машины-одноклассники.